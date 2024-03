Un trionfo per la pizza di Acqua e Farina e il cocktail del Walhalla al campionato mondiale dei piazzaioli

La prima edizione della categoria pizza e cocktail nel campionato mondiale per pizzaioli, noto come Pizza Senza Frontiere, è stata un trionfo per Nicolò di Acqua e Farina e Francesco del Walhalla. Il 20 febbraio a Rimini, con circa 3000 partecipanti da tutto il mondo, Nicolò e Francesco si sono classificati al 10° posto. Essendo i primi a esibirsi, hanno brillato davanti a una giuria di maestri rinomati, tra cui Sorrentino, Porzio e Sordillo, oltre a pizzaioli di fama mondiale come Pasquale De Chirico della Pizzeria da Michele di Napoli.

I concorrenti dovevano presentare una pizza alla quale doveva essere abbinato un Cocktail a loro scelta. Per questa gara era appunto consentito il supporto di un barman che si occupasse di realizzare il cocktail e portare i bicchieri al tavolo dei giudici e di questo si è occupato Francesco del Walhalla.