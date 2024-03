Pasqua al ristorante L'oro della Bessa, in un luogo incantevole, la cucina del territorio di primissima qualità

Il ristorante L'Oro Della Bessa Pragros propone una cucina del territorio di primissima qualità. Lo chef seleziona solo le migliori materie prime certificate, preparando pietanze ricercate e dal gusto intenso. Ogni specialità sa rendere saporito e piacevole il pasto, regalando sensazioni irripetibili ai commensali.La presentazione elaborata, il sapore delicato e genuino rendono prelibati e creativi i piatti del ristorante di Zubiena.

Per la tua Pasqua speciale un menù ricercato in una meravigliosa corrnice per i vostri ricordi più preziosi

Ecco il menù di Pasqua 2024