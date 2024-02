Cosa ti aspetta all’Alpe di Mera nel mese di febbraio, FOTO

Sei pronto per un tuffo negli anni Ottanta-Novanta?

Il 17 febbraio 2024 verranno premiati, alle ore 16, presso il Bar Boschetto, i look più stilosi ed emblematici delle iconiche vacanze sulla neve di quegli anni.

Una giornata all'insegna del divertimento a cui non potrai mancare!

È in programma un nuovo appuntamento per ballare in quota!

Per chiudere in bellezza le vacanze di Carnevale, ti aspetta sabato 17 febbraio un dj set, dalle 13 alle 17, nella nuova spettacolare location della località Campo, comodamente raggiungibile anche a piedi in dieci minuti, percorrendo la strada principale. Il vicino Ristorante Bar Il Campo, poi, sarà pronto ad accoglierti con i suoi gustosi piatti e drink.

Sei pronto a scatenarti con la musica di Giada Brincé?

Anche per questa stagione invernale 2023-2024 sono in programma al’Alpe tre serate enogastronomiche da non perdere. Una si terrà proprio nel mese di febbraio e sarà sabato 24! Un vero e proprio viaggio tra i sapori tradizionali, un’occasione per assaggiare i piatti tipici di montagna accompagnati dai numerosi vini del territorio.

