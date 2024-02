Nicolò Benna di Acqua e Farina gareggerà a "Pizza Senza Frontiere" a Rimini

Si sta avvicinando una data importante per Nicolò Benna di Acqua e Farina, una delle pizzerie più apprezzate di Biella, che il 18 febbraio sarà a Rimini, per il secondo anno, per partecipare a "Pizza senza Frontiere" da cui usciranno i campioni mondiali di Pizza 2024.

Nicolò, che è appena stato insignito dell'onorificenza di "Cavaliere della pizza" in seguito alla sua apparizione nel programma di Sky "King of pizza" e che verrà premiato il 20 marzo a Forlì, si era classificato 40esimo su 400 nella precedente edizione e quest'anno si presente più agguerrito che mai con ricette uniche e di cui gli ingredienti sono ancora segreti.

Sono due le gare che Nicolò affronterà: si cimenterà in una "Pizza contemporanea napoletana" - In questa categoria rientrano tutte le tipologie di pizza napoletana o in stile napoletano con una idratazione superiore al 60% che vengano realizzate attraverso la cottura in forno elettrico (tipo napoletano) ad una temperatura di circa 350°/380° -

e in una "Pizza e Cocktail" in collaborazione con Francesco del Walhalla - Il concorrente presenterà una pizza classica al piatto o napoletana alla quale abbinerà un Cocktail a sua scelta. Per questa gara è consentito il supporto di un barman che si occupi di realizzare i cocktail -.

La storia di Nicolò è davvero affascinante. A 34 anni ha seguito la sua passione e la sua intuizione, un talento che gli ha permesso, in appena due anni, di affermarsi come un maestro pizzaiolo professionista, sempre alla ricerca di impasti particolari. La sua specialità sono le miscele di farine ricercate provenienti da mulini d'eccellenza, che garantiscono una qualità superiore. Per gli impasti delle sue pizze non utilizza lieviti, ma riesce comunque a ottenere una morbidezza unica e una digeribilità eccezionale, rendendole tra le migliori di Biella.

La sua pizzeria, "Acqua e Farina", è un luogo ricercato, dall'atmosfera intima e caratteristica, che ricorda la cucina della nonna. Entrando in questo locale, si ha la sensazione di entrare in un luogo che profuma di storia e tradizione.