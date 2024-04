Antica Osteria della Stazione, inaugurata a Salussola la nuova griglieria: qualità è la parola chiave FOTO

A Salussola, di fronte alla stazione e in una location che è stata testimone degli eventi storici di oltre un secolo, è stata inaugurata l'Antica Osteria della Stazione, tornata a splendere con una nuova veste grazie alla passione e all'esperienza decennale nel campo della food di Manuel e Loredana.

Tante le persone che hanno voluto essere presenti, ieri 6 aprile, al taglio del nastro e alla prima serata aperta al pubblico per gustare le specialità che il locale propone.

Due formule vincenti caratterizzano l'offerta dell'antica Osteria della Stazione: a pranzo con prezzo fisso, gli avventori possono gustare le delizie culinarie del locale senza sorprese sulla ricevuta. Di sera, invece, la grigliata è la protagonista assoluta: la carne, selezionata direttamente dal banco frigo, viene cucinata al momento, garantendo freschezza e gusto senza compromessi. Un connubio perfetto tra tradizione e innovazione, che invita i clienti a vivere un'esperienza gastronomica unica e indimenticabile.

La carta vincente è la qualità: qui si gusteranno carni scelte di ogni genere e garantite dai loro fornitori tra cui il Consorzio Carni Piemontesi. Non mancheranno i vini giusti per accompagnare la cena e i digestivi; anche in questo caso la qualità è garantita.

Il Sindaco Manuela Chioda, sempre presente all'apertura delle nuove attività in paese, dopo il taglio del nastro ha portato i suoi saluti alla coppia: "Credo molto nelle nuove attività del territorio; l'Amministrazione comunale porge gli auguri certa che avrete il successo che meritate e sicura che sarete parte attiva nella sinergia tra le attività che collaborano durante le feste del paese per creare scambi e aiuto reciproco utile anche al territorio. Complimenti a Manuel e Loredana perchè in un momento come quello attuale hanno avuto il coraggio imprenditoriale nell'affrontare questa nuova avventura che sarà sicuramente positiva per voi e il paese, grazie anche alla vostra esperienza e professionalità. Ancora grazie" Il locale sarà aperto nelle serate di giovedì, venerdì e sabato per la griglieria e a pranzo da lunedì a sabato con i menu a prezzo fisso a 13 €.