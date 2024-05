Un lettore: "Villa Pramaggiore a Cossila in evidente stato di incuria"

Buongiorno Direttore,

non c’è giorno che nelle pagine del vostro quotidiano, non vengano evidenziate le ormai consolidate incurie del verde pubblico.

Oggi vorrei segnalare, come ben evidente nella foto allegata, lo stato di abbandono e incuria della Villa Pramaggiore sita in Cossila San Grato via Santuario di Oropa, 83.

La villa proprietà del comune, è oggetto, da decenni, di vendita mediante asta, con una base d’asta senza senso visto la situazione di degrado sia della abitazione che del giardino. E’ proprio sul giardino vorrei porre l’attenzione visto che sono ormai due anni che il comune non provvede al taglio dell’erba.

La situazione ha portato come conseguenza la presenza di bisce nei cortili delle abitazioni adiacenti. Anche se la presenza di bisce nei giardini in centro a Cossila sono spiacevoli, il vero problema e che questi rettili possono facilmente raggiungere l’asilo infantile Frassati che si trova a pochi metri di distanza e dove giornalmente i bambini giocano del relativo giardino. E’ questo si sarebbe veramente molto più che spiacevole.

Ringraziando per l’attenzione, porgo distinti saluti