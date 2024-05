TeamVolley, un podio tira l'altro: dopo l'Under 13 anche la 17

Finale di stagione ricco di soddisfazioni per il Settore giovanile del TeamVolley. L’Under17 Generali ha bissato nel “Trofeo Ziccio”” il secondo posto (a livello regionale) dell’Under13. Chiuderà l’annata l’Under15, a sua volta qualificata per la Final Four di Coppa Primavera. Solide basi su cui costruire la prossima stagione.

UNDER17 – TROFEO “DANIELE ZICCIO”

FINAL FOUR SEMIFINALE:

GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY – Issa Novara 3-2 (21-25/19-25/25-19/25-18/15-13)

GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY: Boggiani 6, Cena 13, Piletta 5, Sola 21, Gariazzo 13, Damo 8, Vioglio (L1) 1 [ennesime paste], De Ruvo (L2) ne, Strano ne, Floris ne, Pivotto ne, Lanari ne, Rege ne, Paniccia. Coach Paolo Salussolia.

FINALE: Blubar Valenza – GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY 3-1 (25-18/25-20/21-25/25-18)

GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY: Boggiani 4, Cena 17, Piletta 7, Sola 16, Gariazzo 3, Damo 4, Vioglio (L1), De Ruvo (L2), Strano ne, Floris ne, Pivotto 4, Lanari 2, Rege. Coach Paolo Salussolia.

Coach Paolo SALUSSOLIA: «L'analisi a mente fredda ci dice diverse cose: nella semifinale contro Issa ho avuto il mio bel da fare nel tentare di scuotere la squadra, in preda ad un torpore innaturale con errori banali, indecisioni e tecnica approssimativa. Due set ceduti senza colpo ferire per poi, finalmente, far scattare qualcosa. Abbiamo fatto meglio in tutti i fondamentali, siamo stati più precise tatticamente e il pareggio è stata la logica conseguenza di tutto ciò. Il tie-break è stato un’altalena, siamo diventate più prudenti, ma aver azzerato gli errori è stato fondamentale per creare quel piccolo gap che ci ha permesso di rimontare. Forse abbiamo pagato lo sforzo nella finale dove, opposti ad una squadra in questo momento più organizzata ed efficace di noi, abbiamo replicato la partita del mattino. Pasticcione nei primi due set con un sussulto nel terzo, ma non essere state efficienti in battuta ci ha tagliato le gambe. Si tratta di un secondo posto importante, che ha chiarito una volta di più i limiti attuali e il potenziale a disposizione. Ho detto alla ragazze che, al netto della delusione, la sconfitta deve essere uno stimolo per il futuro. Tra noi e Valenza c’è una differenza di livello, ma ci sono mesi di tempo per annullare (ma anche ampliare) questo gap: la scelta dipende da loro, dalle loro volontà e passione. Noi metteremo a loro disposizione tutti gli strumenti possibili. Domenica ho gridato molto, ma devono sapere che stanno andando nella giusta direzione».

UNDER15 – COPPA PRIMAVERA

ANGELICO TEAMVOLLEY – Poluzzi Volley Vercelli 3-1 (25-19/28-30/25-19/25-7) Coach Marco ALLORTO: «È stata l’ultima partita della fase a gironi di Coppa. Avevamo davanti un compito molto importante: portare a casa una vittoria da tre punti per mantenere la vetta della classifica e guadagnarci la Final Four. E così è stato. Come si dice in gergo, abbiamo fatto il nostro. Non abbiamo giocato la nostra miglior partita, contro un avversario che sulla carta non doveva impensierirci più di tanto, mentre invece ci ha fatto lasciare per strada un set. Pazienza, ora testa alle finali di sabato prossimo: per le ragazze è un appuntamento molto importante. Speriamo di lavorare bene in settimana, riuscendo a far venire quella fame di risultato necessaria per una Final Four».