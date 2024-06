Oltre la rete, oltre il muro: la pallavolo più di uno sport a Biella

Tra fine febbraio ed inizio marzo si è svolto a Cracovia il torneo “Oltre la rete, oltre il muro”, torneo giovanile che ha proposto ai ragazzi un’esperienza formativa a tema Giornata della Memoria. La SPB Monteleone Trasporti aveva partecipato a questo fantastico evento con la formazione U17 Enercom SPB. Un’esperienza pazzesca per tutti i ragazzi coinvolti che sono rimasti molto colpiti da quello che hanno visto ed imparato.

Il progetto negli ultimi mesi si è spostato in ambiente scolastico, con la restituzione dei ragazzi agli alunni delle scuole. Un’iniziativa molto importante perché permette di passare il testimone alle generazioni più giovani per continuare a ricordare. Le classi interessate dal progetto sono state quelle del Liceo Artistico e Classico dell’I.I.S Giuseppe e Quintino Sella, dell’I.I.S. Eugenio Bona e dell’ITIS Quintino Sella. A partecipare anche ragazzi di alcune classi del Liceo Scientifico Amedeo Avogadro e dell’I.I.S. del Cossatese e Vallestrona, ma non c’è stata la possibilità di organizzare un incontro di restituzione. Un’esperienza molto positiva che ha riscosso un gran successo e che sicuramente darà il via ad una serie di eventi interessanti in merito alla Giornata della Memoria, per non smettere mai di ricordare.