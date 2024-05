All’indomani del termine del Campionato di Serie C, Virtus Biella presenta il nuovo staff dirigenziale societario, un team pronto a condurre la Società verso nuove sfide e nuovi importanti traguardi.

Il Presidente Nicolò Pizzato, alla guida da 13 anni, ha deciso di fare un “passo di lato”, mantenendo l’incarico sino al termine del suo mandato per garantire il supporto necessario alla nuova dirigenza; ma la parte decisionale sportiva, organizzativa, e di marketing societaria, viene delegata sin da subito ai suoi più attuali stretti collaboratori: Adriano Regis, Rudy Rastello, e Daniela Zacchi.

Adriano Regis, figura di spicco della Virtus nonché storico Vicepresidente, si appresta a contribuire ancor più attivamente alle decisioni cruciali che plasmeranno il futuro della Società; la sua esperienza e la sua dedizione saranno fondamentali per il percorso di crescita che si vuole intraprendere. Rudy Rastello è il nuovo Responsabile Marketing. La sua missione sarà quella di dare nuova linfa all’immagine societaria, che rispecchi l'energia e la passione della Virtus Biella; lavorerà inoltre per stabilire nuove connessioni e partnership. Infine, nel cuore dello sport, Daniela Zacchi assume il ruolo di Direttore Sportivo.

Con la sua competenza e la sua passione, Daniela sarà responsabile della gestione dello staff tecnico e delle atlete, assicurando che siano forniti gli strumenti ed il supporto necessari per raggiungere il massimo delle loro potenzialità. Pur nella peculiarità dei loro incarichi, Adriano, Rudy, e Daniela lavoreranno in piena sinergia decisionale, confrontandosi su ogni singolo aspetto della vita societaria e dei loro rispettivi ruoli, sulla falsariga della gestione di Nicolò Pizzato ed Elena Ubezio delle ultime 4 stagioni. Il nuovo assetto societario è già operativo per preparare la prossima stagione, fiduciosi che, assieme al sostegno di tutta la Società, si potranno realizzare ancora grandi cose insieme.