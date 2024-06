TeamVolley, confermato anche coach Allorto

Con la conferma di coach Marco Allorto, si completa il parco-allenatori del TeamVolley per la stagione 2024/25. Il tecnico affiancherà Ivan Turcich alla guida della seconda squadra, in aggiunta ai soliti impegni nel settore giovanile e con la formazione di Serie B2 (che sarà seguita da cinque profili).

Coach Marco Allorto: «Non posso dire altro che “grazie”. Grazie al TeamVolley! Le riconferme non sono mai date per scontate: a volte si può avere la percezione di aver lavorato bene durante il corso della stagione, per poi scoprire che agli occhi degli altri non sei piaciuto. Non è questo il caso. A Lessona ho avuto modo di crescere nel corso degli anni, osservando come si lavora in gruppo alla corte di coach Fabrizio Preziosa. Questa è una cosa intrigante, istruttiva, affascinante: la miglior scuola che si possa avere, per sviluppare la condivisione quotidiana con i colleghi sulle atlete, il loro rendimento e il loro modo di giocare a pallavolo. Dal collega più tecnico a quello più motivazionale, da quello più agonistico a quello super-preciso, ci sono un sacco di cose da “copiare” e imparare. Nulla è lasciato al caso. Nell’ultima stagione ho seguito le squadre del settore giovanile insieme ad Ivan Turcich, Paolo Salussolia e Alessia Diego: abbiamo ottenuto risultati straordinari in tutte le categorie, in campionato e nei tornei primaverili, altra conferma che il lavoro del team vale più di quello del singolo. Ora facciamo una pausa, ma so già che a breve sentirò la mancanza della palestra e delle ragazze. Il meccanismo è in movimento e non sarò io a fermarlo. Pronti per la prossima stagione con il TeamVolley, io non vedo l’ora».

Aggiunge il direttore sportivo, Marco Motto: «La conferma di Marco è la logica conseguenza delle nostre valutazioni sul suo operato. Ha sempre dimostrato di affrontare la pallavolo con umiltà e voglia di migliorarsi: due doti fondamentali per poter crescere insieme. Il TeamVolley non può non apprezzare la sua grande disponibilità nel collaborare , soprattutto dove in un preciso momento è più necessario, mettendo sempre i nostri colori davanti a tutto per il bene delle ragazze. Sapere di poter contare su una persona come lui per qualsiasi necessità è un valore aggiunto e con la stima reciproca tutto diventa più facile. La trattativa è durata meno di due minuti, guardandosi negli occhi e con voglia di proseguire insieme. Anche a Marco, “ben rimasto”!».