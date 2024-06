Pallavolo: Alex Cavallone alla Guida della Serie C e del Settore Giovanile della Virtus Biella

Alex Cavallone assumerà la guida della Serie C e sarà il responsabile tecnico di tutto il settore giovanile per la prossima stagione sportiva della Virtus Biella.

Alex ha dimostrato il suo valore conducendo con successo le squadre giovanili e collaborando attivamente con la prima squadra, seguendo costantemente tutti gli allenamenti e la preparazione fisica. La sua dedizione e competenza hanno contribuito in modo significativo ai progressi e ai risultati ottenuti dalle giovani atlete, rendendolo il candidato ideale per questo importante incarico.

Così, dopo una stagione d'eccellenza con i gruppi Under 13 e Under 14, Cavallone è pronto a portare la sua esperienza e il suo entusiasmo anche alla prima squadra.

"Sulla mia nuova carica non posso che esserne felice, e dai primi momenti la vivo con grandissimo entusiasmo e voglia di fare, soprattutto di fare bene

Confermare l'eccellente percorso compiuto lo scorso anno con la prima squadra sarà una sfida stimolante, e siamo già al lavoro per fare del nostro meglio.

Sul settore giovanile siamo e saremo per almeno un anno un cantiere aperto, lavoriamo e lavoreremo meticolosamente per alzare il livello di tutte le atlete, ma soprattutto per dare a tutte le atlete biellesi un percorso di formazione che le possa portare a esprimersi al massimo delle proprie capacità”.

Con Alex Cavallone alla guida, siamo fiduciosi che la Serie C e il nostro settore giovanile continueranno a crescere e a raggiungere nuovi traguardi, consolidando la società nel panorama sportivo.