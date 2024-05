Brich di Zumaglia, il Sindaco De Faveri ringazia gli Amici del Brich

Riceviamo e pubblichiamo:

"Cari Amici del Brich,

In qualità di Sindaco di Zumaglia, desidero esprimere la mia più sincera stima e apprezzamento per l'impegno e la dedizione che avete dimostrato nei confronti del nostro parco del Brich.

L'articolo pubblicato il 20 maggio 2024, che riporta una presunta denuncia fatta nei miei confronti e di alcuni di voi, non solo ci ha colpiti, ma ci ha anche motivati a riflettere sulla straordinaria solidarietà e determinazione che avete manifestato.

Voglio esprimere la mia estrema solidarietà a tutti voi che, non ADEGUANDOVI alla staticità della situazione, avete sostenuto con forza la causa per mesi, lottando con determinazione per denunciare l'incredibile stato di abbandono del nostro amato parco.

La vostra determinazione nel far luce su questa tragica situazione è stata e continua ad essere un faro di speranza e di cambiamento. Mi rammarico profondamente per il fatto che cittadini come voi, che meriterebbero di essere premiati per il vostro impegno verso il bene pubblico, siano stati invece denunciati.

Spero che l'Unione Montana e tutte le istituzioni coinvolte ascoltino finalmente ciò che voi, Amici del Brich, state sostenendo.

L'Amministrazione Comunale di Zumaglia continuerà con passione, entusiasmo, competenza e concretezza a tutelare il nostro bellissimo territorio, e farà rispettare il nostro patrimonio naturale con tutta la forza necessaria.

Siete stati incredibili nel promuovere il territorio e nel garantire la massima trasparenza alla cittadinanza riguardo questa vicenda, ma soprattutto avete a sollecitare un'azione delle istituzioni che, seppur tardiva è finalmente in atto.

Il messaggio più chiaro che state dando è quello di una comunità che non abbandona il proprio territorio, ma lo difende con coraggio.

Non fermatevi."