I consigli del fine settimana di newsbiella.it, gli eventi del 10, 11 e 12 maggio

Venerdì 10

- Vigliano, ore 18 inaugurazione murales Biblioteca Civica Aldo Sola

- Cossato, Il Fondo di solidarietà sociale Maria Bianco di Cossato ha organizzato, come ogni anno, al teatro comunale, la manifestazione Festa della mamma, che avrà luogo con inizio alle 20.45.

- Biella, Piazzo, Palazzo Ferrero Miscele Culturali Corso del Piazzo, 25, Conferenza "Quando la bicicletta diventa atto politico per la salvaguardia ambientale e per la parità di genere." di Eva Croce alle 20,45

- Biella, Piazzo, Vittorio Benaglia e Bruno Canino in concerto presso la Fondazione Perosi, all' Auditorium - Palazzo Gromo Losa, Ore: 20:45

Sabato 11

- Mongrando, Commemorazione in memoria della guardia giurata Sig. Rinaldo Antonino ore 10.30, davanti alla filiale della Banca Sella

- Sandigliano, teatro, "Si potrebbe anche ridere" dalle 20,45

- Biella, Stazione di Chiavazza, Passeggiata in bicicletta con "Fase di volo" con Erica Fre, dalle 15

- Viverone, Biblioteca Viverone, Esplorare il Mondo delle Parole Insieme, ore 9,30

- Graglia, laboratorio gratuito Casolare dei Campra

- Pollone - Oropa, Pedale Cossatese, Stars Cup, ritrovo alle 12,30 a Pollone in piazza San Rocco, partenza 14,30

- Ronco, dalle 15:00 si svolgerà presso i locali della Pro-Loco in via Roma 20 la presentazione ufficiale della Scuola delle Terrecotte APS, i cui soci, con passione ed entusiasmo portano avanti la tradizione ceramica ronchese.

- Biella, stadio Pozzo Lamarmora, festa calcio giovanile. Alle 9,30 è previsto il ritrovo, ore 10 sfilata società, 10,30 intervento autorità, ore 11 Inizio attività sul campo, Manifestazione Fun Football per le categorie Piccoli Amici e Primi Calci, Varie Premiazioni, ore 12 chiusura evento

- Biella, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 presso i giardini Zumaglini di Biella. Giornata nazionale infermieri

- Valle San Nicolao, Giorgio Fogliano presenta "Daniedo": il diario poetico

- Biella, "Biella gioca in giro"

- Vigliano, Villa Era, La Medicina Orientale per l’uomo: arti manuali e pratiche di buona salute, conferenza ore 17

- Biella, undicesima edizione del “Valli Biellesi” , alle 10 ci sarà il via per la prima auto in piazza Martiri

- Roppolo, Il Cammino di Oropa in E-bike, dalle ore 9 alle 17

- Biella, Salita alla cupola della Basilica Superiore di Oropa

Domenica 12

- Pollone, settima edizione del Trofeo Pier Giorgio Frassati di Pollone (organizzata dall'omonima fondazione, assieme ai Climb Runners) che, ogni anno, richiama numerosi runners e sportivi nel comune della Valle Elvo.

- Biella, "Biella Photo Meet", a Palazzo Ferrero le ultime novità del mondo della fotografia

- Biella, Oropa, Visita guidata al Santuario dalle 11 alle 12

- Bielmonte, Piazzale 2, dalle 9,30 Open day di Forest Bathing all'Oasi Zegna

- Roppolo, Il Cammino di Oropa in E-bike, dalle ore 9 alle 16.

- Zubiena, via Pietro Micca, Esperienza Harry Potter

- Biella, Salita alla cupola della Basilica Superiore di Oropa

- Oropa, Visita guidata al Giardino Botanico di Oropa dalle 15,30

- Biella, "Tavoli erranti", l'Associazione Marajà e Il Folletto Biella ti aspettano per giocare insieme. Dalle 14.30 al Centro territoriale per il volontariato di via Orfanotrofio, 16

- Castelli aperti: Biella – Palazzo Gromo Losa: aperto con orario 10.00 – 19.00. Mostra "Selvatica - Arte e Natura in Festival 10^ ed." (dal 20 aprile-21 luglio 2024); Candelo – Ricetto di Candelo: accesso libero tutti i giorni. Per visite guidate contattare: 015 2534728; info@prolococandelo.it; Magnano – Collezione Enrico a Villa Flecchia: visite guidate dalle ore 14.30 alle ore 18.30.

- Salussola, il Museo Laboratorio dell’Oro e della Pietra di Salussola organizza alle ore 14,00 -18,00 "Andar per erbe" con Mauro Vaglio, passeggiata alla scoperta di erbe selvatiche commestibili nei prati di Salussola - € 10 adulti, gratis bambini fino 10 anni. Cell/WhatsApp 333248127

MOSTRE

- Biella, Ma/Donne, in corso alla galleria Silvy Bassanese visitabile fino al 10 maggio

- Vigliano, Castello di Montecavallo, via per Chiavazza n 30 "Spiriti del Tempo: un'esperienza coinvolgente tra arte e natura alla scoperta di un luogo ricco di suggestioni" visitabile fino al 9/06. Sabato e domenica, dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso alle 17.00)

- Biella, Selvatica - Arte e Natura in Festival, dal 20 aprile al 21 luglio 2024 al Polo Culturale di Biella Piazzo ritorna la natura con la decima edizione dalle 10 alle 19, Palazzo Gromo Losa

- Biella, fino al 2/06 al Museo del Territorio Biellese, "Il signore degli Acquerelli. Le opere di Piero Crida". Orari: giovedì: 10-14 | venerdì: 14-18 | sabato, domenica e festivi: 10-18.

- Salussola, Museo dell'Oro e della Pietra, mostra di acquerelli naturalistici di Paola Merlin, apprezzata pittrice biellese. Il Museo e la mostra di acquerelli naturalistici saranno visitabili dal 4 al 12 maggio, a ingresso libero, nei seguenti orari: Sabato 11 maggio: 10,00-12,00 / 15,00-19,00 Domenica 12 maggio: 10,00-12,00 / 14,00-19,00 Feriali: 15,00 – 18,00.

- Pollone, parco Burcina, Cascina Emilia, mostra di pittura botanica “VISIONI: Natura illustrata” a cura di Diana Carolina Rivadossi. La mostra resterà aperta sino al 26 maggio, ogni domenica, dalle ore 15:00 alle 18:00. Ingresso gratuito.