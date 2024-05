Festa della Mamma, a Cossato in arrivo lo spettacolo del Fondo di solidarietà sociale Maria Bianco

Il Fondo di solidarietà sociale Maria Bianco di Cossato ha organizzato, come ogni anno, al teatro comunale, la manifestazione Festa della mamma, che avrà luogo venerdì 10 maggio, con inizio alle 20.45.

La presidente Ida Saviano spiega: “Prenderanno parte allo spettacolo, esibendosi gratuitamente, per dare un aiuto concreto alle necessità della nostra associazione di volontariato, che eroga dei contributi alle famiglie in grosse difficoltà economiche per carenza di lavoro e/o per gravi motivi di salute, degli artisti eccezionali: il coro dell’Istituto Comprensivo di Cossato, diretto dalla prof.ssa Simona Riussi, il Biella Gospel Choir, il bravissimo Teo con una serie di straordinarie clownerie, e la band di Sonòria I Fresh. La serata verrà abilmente condotta da Sara e Paolo Bortolozzo, due artisti biellesi che non hanno certamente bisogno di presentazione. Al termine della serata, avrà luogo l’attesa estrazione dei biglietti della lotteria Festa della mamma, che metterà in palio ben 60 premi”.

Ida Saviano poi commenta: “E’ un’occasione preziosa, che, ancora una volta, verrà, senz’altro, percepita dalla gente, per dare un tangibile aiuto al Fondo di solidarietà sociale Maria Bianco che, da oltre 40 anni, eroga dei contributi a tante famiglie cossatesi con grosse difficoltà finanziarie per aver perso il lavoro o per gravi motivi di salute, operando sempre con grande generosità, scrupolosità e con la massima discrezione, con la preziosa consulenza delle assistenti sociali del Consorzio socio-assistenziale del Biellese Orientale Cissabo di Cossato”.

Il comitato di gestione del Fondo di solidarietà sociale Maria Bianco è composto da: Ida Saviano, presidente (in rappresentanza dell’associazione La Speranza dell’omonima parrocchia), Franco Graziola, vicepresidente (Croce Rossa Italiana di Cossato); Elena Cola, segretaria-cassiere, (Gruppo carità Parrocchia di San Defendente, Ronco di Cossato); Angela Pozza, Teresita Avogadro e Ida Angiono (Gruppo di volontariato Vincenziano della Parrocchia dell’Assunta)); Anna Antonioli (Associazione La Speranza dell’omonima parrocchia), Alfredo Pino (Fondo Edo Tempia), Dina Della Rupe (Croce Rossa Italiana, Cossato) e Marina Furlan (Auser Cossato). L’ingresso sarà, come sempre, libero a tutti e gratuito fino ad esaurimento posti disponibili.