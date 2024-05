A Pollone si corre la 7° edizione del Trofeo Pier Giorgio Frassati

Avrà luogo il prossimo 12 maggio la settima edizione del Trofeo Pier Giorgio Frassati di Pollone (organizzata dall'omonima fondazione, assieme ai Climb Runners) che, ogni anno, richiama numerosi runners e sportivi nel comune della Valle Elvo.

Due le gare in programma: la 9 km e la 7,5 km non competitiva. Il ritrovo è al cimitero presso il monumento dedicato a Frassati. La partenza, con arrivo al Cippo Frassati, avrà inizio alle 8.30. Lo scorso anno i vincitori furono Carlo Torello Viera e Matilde Bonino. Per info: 349.5190891, 338.3938792 o 339.2472377.