“Nutriamo la Salute”, a Biella si celebra la Giornata Internazionale dell’Infermiere con i cittadini

“Nutriamo la salute” è lo slogan scelto quest’anno dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI) per la Giornata Internazionale dell’Infermiere che si celebra il 12 maggio, giorno della nascita di Florence Nightingale, fondatrice dell’assistenza infermieristica moderna.

E’ tradizione annuale dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Biella celebrare questa ricorrenza e il fondamentale ruolo dei professionisti coinvolti, a favore di un Sistema Sanitario accessibile a tutti, garanzia di benessere per i cittadini in ogni contesto di cura. “Quest'anno- afferma la Presidente OPI Biella Simona Milani- abbiamo sposato lo slogan Nutriamo la salute, poiché questo diritto deve essere coltivato e fatto crescere attraverso azioni che consentano ai cittadini di fare scelte consapevoli.

Per tale motivo, in data 11 maggio dalle 10 alle 18, abbiamo organizzato una giornata informativa e interattiva presso i Giardini Zumaglini, con stand informativi aperti al pubblico”. L'evento metterà in luce il tema della cultura del dono e della prevenzione primaria, coinvolgendo diverse associazioni del territorio biellese, quali: AIDO, ADMO, AIL, AVIS, LILT e Fondazione Fondo ed Elvo Tempia, inoltre, grazie alla collaborazione con l’Azienda Sanitaria di Biella, l’Università del Piemonte Orientale e la sinergia con l’Ordine degli avvocati di Biella, presenzieranno professionisti esperti dei settori specifici e studenti del Corso di Laurea di Infermieristica del Polo Formativo Biellese. Durante la giornata, saranno organizzati due momenti di dibattito: alle 11 con l'Ordine degli Avvocati per discutere delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (testamento biologico) e alle 15 con l'associazione AIDO sulla donazione d'organi e tessuti.

Un'opportunità unica per approfondire tematiche di interesse comune e sensibilizzare la comunità sull'importanza della salute e della solidarietà." Inoltre, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Biella, vi aspetta a teatro insieme alla Compagnia teatrale "Infermieri e dintorni". Presso il Teatro Don Minzoni di Biella, in data 17 maggio ore 20:30, verrà messo in scena lo spettacolo dal titolo “Olè”. I fondi ricavati dalle offerte libere supporteranno come in passato, i progetti di “CUAMM Medici con l'Africa” destinati alla formazione di Infermieri, Medici e Ostetriche all’interno della campagna “A casa mia”.