Bimbi tutti pronti: torna "Biella gioca in giro", VIDEO

Sabato 11 maggio, questa è la data della seconda edizione del Biella Gioca in Giro, festa itinerante del gioco sportivo e ludico fortemente voluta dal gruppo Commercio, Turismo e Ristorazione della CNA di Biella. Con un notevole sforzo sia il gruppo del commercio che la dirigenza della stessa associazione ha fortemente voluto implementare questa seconda edizione, che grazie alla disponibilità di tantissime associazioni del territorio sportive l'ha resa ancora più coinvolgente.

Ludobus è la new entry d'eccellenza che con ben altre 27 associazioni proporranno, a partire dalle 10.30 della mattina e sino alle 19 di sera, le loro performance cercando di far conoscere ai bambini e alle loro famiglie le tante attività in programma. Come nella precedente edizione l'evento si svolgerà contemporaneamente in tre aree cittadine che saranno chiuse al traffico; precisamente Via Trento dall'incrocio con Via Piave sino a Via Zara, Via Trieste dall'incrocio di Via Piave sino a Via Asmara, l'area degli Alpini di Piazza Adua e parte della Piazza Martiri della Libertà.

A collegare le vie e piazze interessate dalle attività sportive saranno due trenini navetta gratuiti che, a partire dalle 10 della mattina sino alle ore 12.30 e dalle 14.30 sino alle 18.30, saranno messi a disposizione delle famiglie per gli spostamenti necessari. Le fermate saranno due: una in Viale Roma ( fermata autobus ) e l'altra in Via Italia fronte Tigotà. Questo permetterà ai genitori e nonni di evitare il pensiero del parcheggio con un'alternativa alla quale i bambini non sapranno resistere.

Aggiungerà ulteriore valore a questa stupenda giornata la distribuzione di una medaglia da comporre grazie a tre adesivi , infatti i bambini potranno ritirarla presso le attività commerciali che esibiranno all'esterno dei negozi le bandiere della CNA, associazione organizzatrice. Sarà grazie al posizionamento delle mappe presenti alle fermate dei trenini, all'inizio delle Vie e alle aree coinvolte, che tutti i partecipanti potranno conoscere i negozi che la distribuiranno. Gli adesivi invece verranno consegnati dalle associazioni sportive e ludiche alla fine delle rispettive attività, infatti sarà necessario aver concluse nell'arco della giornata almeno tre attività per ottenere i tre differenti spicchi e portare a casa la preziosa medaglia. Ma l'avventura non sarà ancora finita, infatti una volta incollati i tre adesivi e composta la medaglia tutta la famiglia potrà salire sul podio dei vincitori per una bellissima foto in ricordo della memorabile giornata.

Come nella prima edizione anche in questa il podio sarà posizionato nello spazio degli Alpini di Piazza Adua.

Vi aspettiamo numerosi per una giornata di gioco e divertimento indimenticabile !!!