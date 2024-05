Quaregna Cerreto: Camminar mangiando per conoscere la propria realtà

Camminar Mangiando ampia partecipazione di pubblico (70 i partecipanti) a un’iniziativa in cui la valorizzazione del territorio che ci circonda avviene in modo rilassato godendo, finalmente, del tempo clemente e gustando qualche prodotto

Si è iniziato con l' iscrizione e colazione con brioches e caffè, partendo in direzione ville di Cerreto, vista panoramica dalla strada delle ville, visita del parco di villa Rosazza e dei cedri secolari. Durante la passeggiata i volontari hanno raccontato la storia del territorio e delle bellezze viste.

La passeggiata è poi proseguita in direzione Quaregna, al polivalente la seconda tappa con distribuzione antipasti, da li in direzione vigne Botta con sosta per ammirare Quaregna dall'alto, si è tornati al polivalente dove è stato servito un primo piatto. Dopo la sosta culinaria si ritorna in direzione Cerreto nella piazza al di sotto del Castello, dove un rappresentante dell’Associazione ha raccontato con dovizia di particolari il Castello, la Chiesa, il vecchio municipio e l’asilo. Da li il ritorno in sede per le ultime degustazioni, il modo migliore per completare una giornata spesa a conoscere meglio la realtà che ci circonda