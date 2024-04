Si scaldano i motori per l'11a edizione della Valli Biellesi

Si sono aperte ufficialmente le iscrizioni all’undicesima edizione del “Valli Biellesi” del 12 maggio, gara di regolarità classica per auto storiche alla quale è abbinata anche la “turistica”, quest’ultima aperta anche alle moderne.

Organizzata da Veglio 4x4 e BMT Eventi in collaborazione con l’Automobile Club Biella, la gara sarà valevole come quarto appuntamento del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche.

Il programma contempla la chiusura delle iscrizioni alle 18 di lunedì 6 maggio e le stesse dovranno essere perfezionate secondo la procedura in atto.

La giornata di venerdì 10 sarà dedicata alle operazioni di verifica con le sportive e tecniche presso l’Agorà Hotel, dalle 16 alle 20. Per un massimo di dieci equipaggi, e previa richiesta preliminare, sarà possibile effettuare le verifiche anche dalle 7 alle 7.30 del sabato. Il road book sarà distribuito a partire dalle 7.30 e alle 9 da Piazza Martiri della Libertà le vetture inizieranno le partenze per affrontare un percorso di 189,24 chilometri lungo il quale dovranno confrontarsi con sessantacinque prove di precisione, alle quale si sommano anche le tre della Power Stage Classic.

Tecnico e spettacolare si annuncia il percorso che, dopo aver puntato verso la Valle Mosso porterà gli equipaggi a solcare il percorso della celebre cronoscalata “Biella – Oropa” salendo fino al Santuario, con la sosta pranzo presso il locale Ristorante Fornace”. Il prosieguo del percorso interesserà l’area a sud della cittadina laniera, risalendo poi verso la pittoresca Candelo per poi riprendere parte del percorso della prima sezione, prima di far ritorno in centro città per l’arrivo programmato dalle 16.30 sempre in Piazza Martiri della Libertà dove si svolgeranno anche le premiazioni.

Sullo stesso percorso sfileranno anche le vetture della gara con formula “turistica” per la quale saranno trentacinque i rilevamenti, sempre al centesimo di secondo.

Ad aggiudicarsi l’edizione 2023 della gara “classica” furono Accardo e Becchina su Fiat 508C mentre nella “turistica” i più regolari furono Bagatello e Tasinato su Lancia Fulvia Coupé.