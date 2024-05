Viabilità: regolazione permanente della circolazione a Rosazza, Campiglia Cervo e Biella.

A seguito dell’approvazione del Nuovo Codice della Strada, è stata istituita la regolamentazione permanente sulla SP 513 Rosazza – Oropa, nei Comuni di Rosazza, Campiglia Cervo e Biella.

Le modifiche saranno dal km 2+500 (in prossimità del Santuario di San Giovanni), fino al km 7+600 in prossimità della locanda Galleria Rosazza, nel Comune di Campiglia Cervo. Il transito riaprirà sulla SP 513 Rosazza – Oropa al km 2+500 (in prossimità del Santuario di San Giovanni) al km 3+300 (in prossimità del guado sul Rio del Crinale-Bele) nel Comune di Campiglia Cervo.

Si comunica inoltre che fino al ripristino delle normali condizioni della circolazione stradale, in attesa del termine dei lavori di ripristino, la SP 513 verrà chiusa completamente dal km 3+300, al km 8+100 in prossimità della locanda Galleria Rosazza, nel Comune di Campiglia Cervo.