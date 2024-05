Grandi eventi a Biella, parla il presidente UIB Vietti: “Attirano turisti e portano visibilità con sviluppo”

I grandi eventi nel Biellese possono davvero diventare strumenti fondamentali di marketing territoriale. La riprova è stato il passaggio, nelle scorse settimane, del Giro d'Italia dove Biella si è distinta per la sua bellezza e il calore degli appassionati di ciclismo. E proprio da questa manifestazione sono partite alcune riflessioni, condivise sul nostro quotidiano da figure molto rappresentative del nostro territorio.

In questa circostanza, è stato intervistato il presidente dell'Unione Industriale Biellese Giovanni Vietti.

I grandi eventi possono aiutare a trasformare un territorio?

I grandi eventi come il Giro d'Italia possono contribuire ad aiutare a trasformare il nostro Biellese. Questi eventi portano visibilità a livello internazionale, attirando turisti e incrementando così l’economia locale. Dal punto di vista sociale e culturale, aiutano nel rafforzare il senso di appartenenza, promuovono le tradizioni del territorio. Favoriscono infine uno sviluppo sostenibile, promuovendo un turismo attento, responsabile.

Qual è, secondo lei, l'impatto economico di un grande evento su di un territorio?

Un evento come il Giro d’Italia non è solo una competizione sportiva di rilevanza internazionale, ma rappresenta un'opportunità straordinaria per il territorio che lo ospita, basti pensare al turismo che si traduce direttamente in un incremento delle entrate per negozi, ristoranti, hotel e altre attività locali. Inoltre, allargando il campo ai grandi eventi in generale, per poterli ospitare spesso è necessario migliorare le infrastrutture locali. Strade, trasporti pubblici e strutture ricettive vengono potenziate, lasciandole in eredità alla comunità locale ben oltre la durata dell'evento.

Una cabina di regia aiuterebbe ad aumentare l’impatto positivo?

A mio modo di vedere si. Come ho riportato sopra, credo moltissimo nello sviluppo del turismo e negli investimenti che un grande evento a livello locale può portare. Una cabina di regia garantirebbe un coordinamento efficace tra tutte le realtà coinvolte, dalle amministrazioni alle imprese private, dalle associazioni al volontariato. Infine, il ruolo dei media è determinante per amplificare la visibilità e la promozione del territorio al di fuori dei propri confini. Una collaborazione efficace tra gli attori locali coinvolti ed i media è essenziale per massimizzare il successo e l'impatto positivo dei grandi eventi sul territorio biellese.