Progetto CI.V.I.C: Biella e Amfikleia-Elateia stringono il gemellaggio.

In questi giorni è stato sottoscritto il Grant Agreement tra la Provincia di Biella e la Commissione Europea per la realizzazione del progetto “CI.V.I.C. – EnhanCing good local goVernance for solidarity and inClusion”.

Si tratta di un progetto di gemellaggio europeo che ha come Capofila la Provincia di Biella e come Partner il Comune di Amfikleia – Elateia (Grecia centrale), candidato nell’autunno 2023 al bando Town Twinning del programma della Commissione Europea denominato CERV – Citizens, Equality, Rights and Values 2021-2027.

Il progetto europeo CERV “CI.V.I.C.” (Ref. n. 101150770), che ha superato la selezione da parte della Commissione Europea con un ottimo punteggio, mira a incoraggiare la solidarietà, la cittadinanza attiva, le pari opportunità e la collaborazione tra Istituzioni ed Enti diversi. Trattandosi di un progetto di gemellaggio a livello UE, le azioni che verranno realizzate convergeranno in due eventi di più giorni ciascuno (Deliverable 1 e 2 del progetto), che si terranno uno nel Biellese (settembre 2024) e uno in Grecia (novembre 2024) e che vedranno sia momenti istituzionali e di scambio di buone pratiche, sia momenti di visita ai territori coinvolti.

La realizzazione di un progetto di gemellaggio internazionale, oltre a favorire la condivisione di valori europei come il dialogo democratico, solidarietà e pari opportunità, genera anche una ricaduta sul territorio, non solo economica, ma anche in termini di promozione, in quanto le delegazioni in visita avranno modo di conoscere i luoghi e le eccellenze locali, nonché le proposte per i visitatori. Inoltre la partecipazione al Programma CERV è da stimolo alla creazione di reti di partenariato utili per la successiva partecipazione ad altri Programmi europei.

CI.V.I.C., ora in fase di avvio, coinvolgerà nei prossimi mesi (fino alla conclusione prevista per il 1° gennaio 2025) tutti i cittadini del territorio Biellese, a vari livelli, nei diversi momenti previsti sia di preparazione che di realizzazione dei due eventi di gemellaggio.