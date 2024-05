Elezioni, a Biella pubblicate le agevolazioni tariffarie per i viaggi sul sito della Prefettura

Sul sito della Prefettura di Biella è stata pubblicata la circolare in cui sono descritte le agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, via mare, autostradali e aerei, in relazione alle elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, alle elezioni del presidente e del consiglio regionale del Piemonte e alle elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario, di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 (eventuale turno di ballottaggio nei giorni 23 e 24 giugno 2024).

La citata circolare è consultabile al seguente link: https://www.prefettura.it/biella/contenuti/Elezioni_2024-18558692.htm