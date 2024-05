Primavera 2024, battuto il record storico di piogge degli ultimi 70 anni

Mancano 10 giorni alla conclusione della primavera meteorologica 2024 e le precipitazioni cadute in Piemonte nel trimestre marzo, aprile e maggio hanno già battuto i record storici degli ultimi 70 anni.

Lo scrive Arpa Piemonte in una nota: “Dal primo marzo fino ad oggi la rete di misurazione meteo-idrologica ha registrato circa 550 mm medi sul territorio regionale, la metà di quanto normalmente piove in un anno, superando il precedente primato della primavera 1977 (546 mm medi) e di quella più recente del 2013 (530 mm). In questa primavera 2024, le giornate di “pioggia significativa”, quelle cui la media regionale è stata maggiore di 5 mm, sono state finora 30, ovvero il 38% del tempo utile, quasi il doppio di quanto osserviamo in una primavera normale”.

E aggiunge: “Da inizio anno, le precipitazioni osservate sino ad oggi sul Piemonte sono state circa il doppio (+110%) rispetto alla media del periodo nel trentennio di riferimento climatico 1991-2020, tanto che i quantitativi cumulati al 21 maggio (750 mm) sono gli stessi che normalmente si osservano alla fine della prima decade di ottobre. Nei prossimi giorni sono attese ulteriori precipitazioni, spesso a carattere temporalesco, destinate ad incrementare ulteriormente il primato della primavera 2024”.