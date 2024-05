Giornata regionale del gioco libero, a Biella cambia la viabilità in Piazza Martiri

In occasione della “Giornata regionale del gioco libero” che si terrà in Piazza Martiri della Libertà sabato 25 maggio 2024, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la sospensione della circolazione, eccetto veicoli autorizzati al seguito della manifestazione, residenti in ingresso e uscita da passi carrai e mezzi di soccorso, in tutta la piazza ad eccezione dell’ultima fila di parcheggi ad est della stessa per consentire l'acceso al passo carraio ivi presente, dalle ore 7.00 alle ore 22.00.