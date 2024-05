Vacanze estive anticipate per gli allievi iscritti alle scuole sede di seggio elettorale.

L'8 e il 9 giugno 2024 sono in programma le elezioni europee, e in alcuni casi anche per le elezioni amministrative. E se dunque la scuola sarebbe dovuta terminare venerdì 7 secondo il calendario regionale, il Ministero dell’Interno ha invece chiesto che i locali scolastici che sono sede degli uffici elettorali di sezione, siano messi a disposizione delle amministrazioni comunali interessate dal pomeriggio di giovedì 6 giugno.

In queste ore stanno dunque arrivando alle famiglie le prime comunicazioni in merito.

Al comprensivo Biella due le scuole interessate sono le elementari XXV Aprile di Chiavazza, Pavignano e De Amicis.