Uncem a Graglia per un dialogo pre-elettorale: bisogni e necessità delle aree montane.

Si terrà mercoledì 22 maggio l’appuntamento pubblico con i Candidati alle elezioni regionali a Graglia, per il Collegio di Biella, alle ore 17.00.

Verso le elezioni regionali del Piemonte, Uncem promuove infatti una serie di incontri di dialogo e scambio di proposte, idee, necessità per le aree montane, i piccoli Comuni, la transizione ecologica, con i Candidati e le Candidate Presidente e Consiglieri regionali. Tutti invitati e invitate, per il dialogo con Sindaci, Amministratori locali, Sindacati, Associazioni e Organizzazioni datoriali, Università, Studenti, Cittadini. Per dire "cosa fa la montagna" e "cosa fai per la montagna". "Per Camminare insieme e costruire coesione, quella che serve al Piemonte, all'Italia e alle Montagne", evidenzia il Presidente Uncem Roberto Colombero.