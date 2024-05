“Ogni giorno le donne e gli uomini dell’Esercito portano nei più complessi contesti internazionali un contributo unico in termini di professionalità e coraggio, anche a difesa dell’ambiente.

I valori di cui è portatore l’Esercito in ogni sua espressione, come racconta la sua lunga storia, aiutano a costruire la Pace”. Lo dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, nel giorno in cui ricorre il 163° anniversario di costituzione dell'Esercito Italiano.