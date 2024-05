Sala Biellese, Stefania Massera candidata sindaco

Elezioni amministrative a Sala Biellese: Stefania Massera si candida a Sindaco.

Per 5 anni vice sindaco, Stefania Massera tenta il grande passo: "E' una decisione all'insegna della continuità e dell'innovazione allo stesso tempo - spiega il candidato - . In questo mandato mi sono appassionata molto alla vita amministrativa, e attorno a me ho tanta gente che ha voglia di fare e che dimostra tanto entusiasmo. Il nostro obiettivo? è di continuare i progetti in atto e allo stesso tempo portare una ventata di novità ma con i piedi ben saldi a terra, proponendo progetti fattibili".

Compongono la lista in appoggio i seguenti aspiranti consiglieri: Alessandro Marzanati, Arianna Sasso, Claudia Raimondo, Dino Cossavella, Giuseppe Socali, Pietro Folino, Ramzy Akhdar, Stefano Masserano, Tamara Trotta e Valter Scavarda.

Stefania Massera ha in programma due incontri pubblici: sabato 4 maggio alle ore 16.00 presso la sede della Pro Loco via Ottavio Rivetti, 3 e sabato 18 maggio alle ore 16.00 FRAZ. BORNASCO Presso la Trattoria da Rosalina via Regina Margherita, 15.