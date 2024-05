Rsa, Verzella Pd: "Ci aspettiamo incontro con Asl regionale per avere soluzioni immediate"

"Di fronte a una gravissima emergenza come questa, prospettata alle famiglie biellesi che hanno un loro caro presso le strutture firmatarie, ci si augura che l'ASL regionale risponda immediatamente con un incontro per portare soluzioni immediate. Per un territorio come il nostro, dove la popolazione anziana è percentualmente elevatissima, la Regione non può continuare a non dare le risposte necessarie, più e più volte sollecitate prima di questo comunicato".