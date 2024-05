“Quota 50.000” Cristiano Franceschini Segretario Provinciale di Fratelli d’Italia e candidato al Consiglio Comunale di Biella: I giovani Biellesi hanno diritto a spazi di divertimento e aggregazione

I giovani di Biella hanno diritto a spazi di divertimento e aggregazione: la rigenerazione urbana, in tal senso, può diventare uno straordinario strumento di rinascita.

Mi sono prefisso questo obiettivo!

Biella deve diventare la città dei giovani. Anche attirando nuove generazioni e convincendole a vivere nel capoluogo Biellese sarà possibile raggiungere l’agognata “quota 50.000 abitanti” fissata da Fdi.

Fratelli d’Italia ha sempre mostrato un profondo rispetto per la storia e le tradizioni di Biella, ma è necessario coniugare questo aspetto con una visione innovativa. I giovani di Biella meritano spazi dedicati al divertimento e all'aggregazione, che possano fungere da punti di riferimento per una movida sana e rispettosa.

La chiave di volta per raggiungere il risultato? Quella rigenerazione urbana che rappresenta una straordinaria opportunità per trasformare le aree periferiche della città in luoghi vivaci e inclusivi.

Attraverso interventi mirati, possiamo creare ambienti che rispondano alle esigenze delle nuove generazioni, offrendo loro spazi adeguati per socializzare, divertirsi e crescere in un contesto sicuro e stimolante.

L’obiettivo di questa iniziativa è duplice: da un lato, rivitalizzare le periferie attraverso la creazione di spazi multifunzionali e innovativi, dall'altro, evitare che il centro città sia sovraccaricato da attività che possono creare disagi alla comunità locale. Crediamo fermamente che una città equilibrata sia quella in cui ogni quartiere ha la sua identità e le sue peculiarità, contribuendo al benessere complessivo dei suoi abitanti.

Sogno e mi batterò per una Biella in grado di offrire ai giovani spazi dove esprimere liberamente la loro creatività e il loro entusiasmo.

Cristiano Franceschini

Segretario Provinciale Fratelli d’Italia Biella

Candidato al Consiglio Comunale di Biella