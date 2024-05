6 telecamere a Coggiola per la sicurezza e la prevenzione, saranno alimentate a luce solare

2 di queste saranno dotate di “Targa system” per l'identificazione dei veicoli e la rilevazione di irregolarità,

Anche a Coggiola si presta molta attenzione alla sicurezza del territorio e alla prevenzione dei reati predatori. Per questo motivo, il Comune ha predisposto un progetto per la realizzazione e l'implementazione dei sistemi di videosorveglianza, presentato al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Biella, Silvana D'Agostino.

Ottenuta l'approvazione, ora verranno posizionate entro l'estate 6 telecamere nei punti cruciali di accesso e uscita del paese: 2 di queste saranno dotate di “Targa system” per l'identificazione dei veicoli e la rilevazione di irregolarità, come la mancanza di assicurazione o revisione. La spesa complessiva è di circa 64mila euro, finanziata al 50 per cento dallo Stato.

Inoltre, strizzando l'occhio alle tematiche green, saranno alimentate a luce solare, con l'utilizzo di pannelli fotovoltaici. “Si tratta del primo step di un progetto ben più ampio – commenta il sindaco Paolo Setti – Ho l'intenzione di dotare il paese di ulteriori telecamere in altri punti sensibili. Ne avvertiamo il bisogno, dal momento che la sicurezza e la prevenzione fanno parte dei nostri punti del programma elettorale. Siamo soddisfatti e in linea con i nostri obiettivi”.