Gioventù Nazionale ricorda Giovanni Falcone, a Biella due fiaccolate al Tribunale e alla Fons Vitae

Giovedì 23 maggio, in occasione dell’anniversario della scomparsa di Giovanni Falcone, Gioventù Nazionale annuncia un’iniziativa volta a commemorare l’illustre magistrato, simbolo indiscusso della lotta alla mafia in Italia e straordinario esempio per le generazioni future. La manifestazione avrà luogo alle 17.58, orario in cui avvenne la strage di Capaci.

Due i momenti che scandiranno la commemorazione: l’accensione di una fiaccola davanti al Tribunale di Biella, un luogo iconico perché è nelle stanze dei tribunali d’Italia che il giudice Falcone ha costruito con enormi sacrifici la lotta alla mafia, e la fontana della Fons Vitae di Biella. L’idea, in questo caso, è quella di tenere simbolicamente viva la fiamma di Giovanni Falcone, i cui insegnamenti ed esempi continueranno a vivere nel tempo.

“Giovanni Falcone ha incarnato il coraggio e la determinazione nella lotta alla mafia, dimostrando un impegno incrollabile nella difesa della legalità e della giustizia. Il suo sacrificio ha lasciato un'impronta indelebile nella storia d'Italia e nel cuore di coloro che continuano a combattere per un paese libero da ogni forma di criminalità organizzata. E’ nostro dovere, come Gioventù Nazionale, omaggiarlo. Ecco perché la fiaccolata, oltre a essere un momento di ricordo e di gratitudine per il magistrato, sarà un'occasione per ribadire il nostro impegno nella lotta contro la mafia e per riaffermare i valori di onestà, integrità e legalità che Egli ha incarnato. La fiamma di Falcone non si è spenta!” dichiarano da Gioventù Nazionale.