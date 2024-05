Di padre in figlio, dopo 25 anni il passaggio di testimone alle Autoriparazioni Dalle Nogare di Strona

Passaggio di testimone all'Autoriparazioni Dalle Nogare di Strona. Dopo 25 anni di intensa attività, il titolare Gionni Dalle Nogare è giunto alla meritata pensione e lascerà le redini dell'azienda (situata in frazione Molino Grosso 2) nelle mani del figlio Matteo, 42 anni.

“Credo sia giusto lasciare spazio alle nuove leve – commenta - Accanto a mio figlio, sarà sempre presente mia moglie Paola”. I servizi resteranno sempre gli stessi, come il centro revisioni per auto e moto, l'autofficina e il noleggio di auto elettriche, in carica da un paio d'anni.

Infine, una nota di servizio per tutti i clienti: l'Autoriparazioni Dalle Nogare resterà chiusa le prime due settimane del mese di maggio per la compilazione di alcune pratiche amministrative. Saranno, quindi, sospese le operazioni di revisione dei veicoli, a partire dal 2 maggio.

Per emergenze non esitate a contattare il numero: 015.742204.