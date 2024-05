Valsessera Jolly Club in raduno: 57 auto in partenza da Pray FOTO

Bella giornata tra amici quella svoltasi il primo maggio a Pray, in occasione del decimo raduno di primavera per auto moderne e storiche organizzato dal Valsessera Jolly Club classic. Il presidente Pieraldo Giacobino ha fatto gli onori di casa accogliendo gli equipaggi, mentre il suo vice Nicolò Ciancia ha guidato la comitiva, partita dalla sede della scuderia, in direzione Roasio con la visita all'azienda agricola "La ronda" per le degustazioni del vino locale. In seguito siamo ripartiti in direzione Gattico per il pranzo con passaggio da gattinara per delle suggestive foto nel centro storico. 57 auto hanno aderito alla giornata all'insegna dell'amicizia e della goliardia con l'immancabile lotteria ed assegnazione di prodotti culinari che ha concluso la giornata e seppur piovosa, ha soddisfatto proprio tutti: sia i partecipanti che gli organizzatori.