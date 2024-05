Rally & Co al Rally Valle d'Aosta: presentati gli equipaggi biellesi FOTO

Saranno quattro come i moschettieri gli equipaggi che difenderanno i colori della scuderia Rally & co al 45° Rally Valle d’aosta, su di un percorso con quasi 70 km cronometrati, suddivisi in 6 prove speciali con la lunga Saint Marcel - Fenis di quasi 15 km.



Numero 100 sulle portiere per l’equipaggio composto dal Lessonese Luca Zerbetto affiancato da Riccardo Cairati e seguiti con il 101 da Paolo Viola e Corrado Guelpa Rossetto, mentre con il 102 partira’ il figlio di Paolo, il cossatese Matteo Viola navigato da Matteo Cerruti Miclet di Valdilana. Tutti e tre si sfideranno a bordo della Renault clio rally 5 al motto del “vinca il migliore” mentre con la consueta mini cooper s saranno al via con il numero 110 i torinesi Massimiliano Di martino navigato come sempre da Denise Bolletta.