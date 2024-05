Biella Motor Team: dopo il Rally della Marca si prepara il Valle d’Aosta.

Venerdì 26 e sabato 27 aprile la scuderia Biella Motor Team era presente al Rally della Marca per auto storiche a Valdobbiadene (TV). In una gara dalle condizioni meteo difficili Luca Valle e Cristiana Bertoglio, con la loro Porsche 911 SC del 3° Raggruppamento e Marco Maiolo e Maria Teresa Paracchini, Porsche 911 RSR del 2° Raggruppamento, si sono messi in evidenza. Valle -Bertoglio hanno chiuso il rally con un buon quattordicesimo posto assoluto, il quarto del 3° Raggruppamento ed il primo di classe oltre 2000 cc, mentre Maiolo-Paracchini si sono piazzati diciassettesimi assoluti, secondi di raggruppamento e secondi di classe oltre 2000 cc.

In questo fine settimana le auto storiche cedono il passo a quelle moderne. Domenica 5 maggio ad Aosta si corre il blasonato Rally Valle d’Aosta, gara valida come seconda prova della Coppa Rally di Zona 1. La Biella Motor team si presenta con i suoi equipaggi, ben decisa a figurare in un rally impegnativo e con un ricco parco partenti. I primi al via sono i locali Corrado Noussan e Giada De Marzi (numero di gara 40) che punteranno a lottare per la supremazia in classe R3 con la loro Renault Clio Sport. Tre numeri dopo partiranno Massimo Lombardi e Fabrizia Bianchetti, decisi a fare bene in classe Rally 4 con la loro Peugeot 208 GT Line. La navigatrice Denise Bolletta sarà al via in classe RSTB 1.6 Plus al fianco di Massimiliano De Martino su una Mini Cooper S. Il suo numero di gara è il 110. Chi punta a lottare per il vertice della classe N2 è Alessandro Colombo che correrà come d’abitudine con Matteo Grosso su una Peugeot 106 Rallye, il loro numero di partenza è il 143. Con il 153, sempre nella stessa classe e sempre con una vettura francese, ci saranno anche Alberto Stopani ed Ermes Bagolin.