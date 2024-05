Biella Corse al Rally Valle d’Aosta: in molti i piloti biellesi FOTO

È un vero e proprio “squadrone” quello che Biella Corse schiera questo fine settimana al via del 45° Rally della Valle d'Aosta, praticamente una "gara di casa" per la Scuderia biellese. Sono infatti 16 gli equipaggi iscritti, a cui sono da aggiungere 4 navigatori in gara, a fianco di piloti di altra scuderia.

Più che soddisfatto il "team manager" della Scuderia, Alby Negri. "Per noi di Biella Corse" ha ricordato nel corso della tradizionale cena pre gara "il Valle d'Aosta, insieme al Rally delle Valli Ossolane, è da sempre uno degli appuntamenti più importanti della stagione".

I valdostani Fabrizio Chiabotto e Valentina Piatto, al via con il numero 16, saranno il primo equipaggio della Scuderia a partire. Gareggeranno con una Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe R5/Rally 2). Poco dietro di loro, con il numero 19, partirà invece il biellese Pierangelo Tasinato, questa volta in coppia con la navigatrice Elena Zeffiretti sulla sua Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe R5/Rally 2). Quindi Manuel Dublanc e Marco Bevilacqua, equipaggio misto valdostano e ossolano, in gara con il numero 20 sulle portiere della loro Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/Rally 2). Sempre con una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/Rally 2) gareggeranno il canavesano Elvis Grosso e la biellese Ornella Blanco Malerba, con il numero 22.

A seguire, con il numero 32, entrerà in gara lo specialista delle salite di Biella Corse, Giancarlo Graziosi, in questa occasione "imprestato ai rally", in coppia con Thierry Bionaz su di una Renault Clio 1.6 (gruppo RC3N, classe Super 1600). Con il 37 gareggeranno invece i valdostani Patrich Chironi e Joly Yannick, con la loro Renault Clio Sport (gruppo RC4N, classe R3); con il 47, sempre dalla Valle d'Aosta, partiranno Simone Goldoni e Liliana Armand, in gara con una Peugeot 208 GT (gruppo RC4N, classe Rally 4); poi Fabrizio Duclair e Dennis Brunod, al via con una Peugeot 208 Vti (gruppo RC4N, classe Rally 4/R2); con il numero 81 il valdostano Joly Thierry sarà in coppia con l'eporediese Enrico Ruffinelli su di un'altra Peugeot 208 Vti (gruppo RC4N, classe Rally 4/R2). Ancora, con il numero 96, torneranno in gara i biellesi Enrico Gatto e Martina Decadenti, con una Renault Clio R.S. Line (gruppo RC5N, classe Rally 5); con il 103 Piero Magnani e Fabrizio Rizzo, al via con un'altra Renault Clio R.S. Line (gruppo RC5N, classe Rally 5); con il 115, altro equipaggio valdostano, gareggeranno Marcello Thiebat e Andrea Contratto, alla guida di una Renault Clio Williams (gruppo RC5N, classe N3); quindi, con il numero 119, Marco Mwaniki e Hervé Bionaz su di una Renault Twingo (gruppo RC5N, classe Rally5/R1); con il 132 Didier Bionaz e Jennifer Lale Murix, al via con una Peugeot 106 (gruppo RC4N, classe A6) e ancora il valdostano Nicolò Iannino con il biellese Andrea Viola, su di un'altra Peugeot 106 (gruppo RC5N, classe N2); e poi ancora, con il numero 134, gareggeranno i valdostani Italo Bertellotti e Christian Bertellotti, su di una Citroen Saxo Vts (gruppo RC4N, classe A6).

È finita qui? Nient'affatto: in gara ci saranno anche quattro navigatori Biella Corse al fianco di piloti di altre scuderie: Tiziano Pieri navigherà Massimo Marasso sulla Skoda Fabia E vo (gruppo RC2N, classe R5/Rally 2) numero 4; il papà Luca Pieri sarà a fianco del pilota Filippo Serena sulla Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe R5/Rally 2) numero 18; Francesca Belli sarà a fianco del pilota Stefano Amatori sulla Renault Clio 1.6 (gruppo RC3N, classe Super 1600) numero 31; e infine il biellese Ilvo Rosso sarà a fianco del pilota Franco Picconi sulla Citroen C2 Vts (gruppo RC5N, classe RS Plus 1.6) numero 137.

Il rally, valido per la Coppa Rally di Zona (I Zona) si correrà domenica 5 maggio, con partenza e arrivo da Aosta. Sei le prove che i concorrenti dovranno affrontare ricavate da due passaggi cadauno sui tracciati "Salassi" (di 10,10 chilometri), "Arvier-Introd" (di 10 chilometri) e "Saint Marcel-Fenis" (di 14,80 chilometri). In totale i concorrenti percorreranno 256,01 chilometri, di cui 69,80 in prova speciale.