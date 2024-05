Biella Motor Day: il raduno dinamico di supercar

Per tutti gli amanti delle auto d'epoca e delle supercar, l'appuntamento da segnare in agenda è quella di domenica 26 maggio. Sulla scia del successo della prima edizione dello scorso anno, la scuderia Biella Motor Team organizza il 2º Biella Motor Day, raduno dinamico dedicato esclusivamente a supercar e vetture sportive di grande interesse. L'evento avrà come centro Biella, ma durante la giornata offrirà un'opportunità unica per vivere la passione per le quattro ruote e scoprire angoli suggestivi del territorio biellese.

Si inizierà alle 8 del mattino in via Lamarmora, fronte Giardini Zumaglini, con l’accreditamento, un’ora dopo partirà la prima tappa con le vetture che proseguiranno verso il Cossatese prima di ritornare a Biella per il pranzo. Nel corso della mattinata sono previste soste a Bielmonte e a Masserano per l’aperitivo.

Nel pomeriggio i partecipanti scopriranno la parte occidentale del Biellese, passando per le strade panoramiche di Netro e Graglia. Al ritorno, prima dell’arrivo, visita al museo ME-BO di Biella. Il percorso sarà tenuto segreto fino al momento dell'accredito degli equipaggi e lungo il tragitto sono previsti controlli di passaggio a sorpresa con premi (prodotti biellesi offerti da aziende biellesi) ai partecipanti più attenti.

“Lo scorso anno - spiega Mattia Vescovo della scuderia Biella Motor Team - abbiamo creato questo appuntamento perché a Biella se ne sentiva la mancanza. È un evento non competitivo che vuole promuovere il nostro stupendo territorio troppo poco pubblicizzato. Poi, alla gente piacciono questo tipo di vetture ed il Biella Motor Day è un’occasione per vederle da vicino. Gli appassionati, inoltre, a Biella avranno a disposizione anche un’esposizione di auto attualmente in commercio.”

Il 2º Biella Motor Day è un'occasione per condividere la passione per le auto e per vivere un'esperienza unica insieme ad altri appassionati. Per partecipare è sufficiente essere in possesso della patente di guida e assicurarsi che la propria vettura sia in regola con il Codice della Strada.

Le iscrizioni chiuderanno domenica 19 maggio.