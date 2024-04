“La felicità come stile di vita”: la conferenza biellese.

L’associazione culturale biellese NuovaMente giovedì 2 maggio alle ore 21,00 la conferenza” La felicità come stile di vita” con Sara Bortolozzo.

Cos’è la felicità? Qual è il motivo per cui alcune persone sono felici a prescindere da ciò che succede nella loro vita? È possibile avere uno stile di vita felice? Noi possiamo averlo? In questo incontro interattivo risponderemo a queste ed altre domande e capiremo in quale modo la felicità possa entrare a far parte del nostro stile di vita, in modo semplice ed efficace.

La frenesia della vita moderna spesso ci spinge a rinunciare alla felicità o a cercarla in cose effimere. Tuttavia, l’incontro si propone di approfondire il concetto di felicità e come possiamo adottarla come parte integrante della nostra quotidianità. Inoltre parleremo dei fattori che la influenzano e le pratiche quotidiane per coltivarla.

Questa conferenza mira a fornire una comprensione della felicità e ad offrire pratiche tangibili per integrarla nella vita di tutti i giorni.

Si ricorda che la prenotazione è obbligatoria e l’incontro si terrà in Viale Macallè 10 – Biella.