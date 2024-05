Storie Biellesi 2024: Storie di piazza inaugura la stagione teatrale.

Il primo appuntamento della stagione Storie Biellesi 2024 sarà dedicato alle famiglie e avverrà nella splendida cornice della conca dei rododendri all’Oasi Zegna, Valdilana.

Alle 15.30, di sabato 25 maggio, Animali di piazza racconterà una storia importante, quella del ciclo vitale e della trasformazione, attraverso il ritmo narrativo circolare di una canzone e l’utilizzo del teatro di figura. L’attrice e cantante Luisa Trompetto interpreterà la giornata di una contadina, la Luisona che, impegnata a coltivare la terra e ad accudire gli animali, si accorgerà di non avere tempo per fare ciò che le piace. Sperimenterà quindi la vita di città, cambiando lavoro, prospettive ed entrando in contatto con nuove esperienze, perderà antiche abitudini ma anche il senso di alcuni importanti valori. Saranno altri personaggi ad aiutarla a ritrovare la libertà individuale, a ricordarle del ciclo naturale, delle cose importanti quali l’amicizia e del rispetto per l’ambiente.