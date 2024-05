Prosegue "Make video not war": il laboratorio per filmaker alle prime armi.

MAKE VIDEO NOT WAR – laboratorio per filmaker alle prime armi, è un ciclo di appuntamenti formativi rivolti a tutti coloro che vogliono approfondire il tema cinema. I primi due appuntamenti hanno trattato di montaggio e recitazione, quest’ultimo invece si concentra sulla scrittura e sulla creatività, in particolare è rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 12 e i 25 anni e che vogliano partecipare al progetto Contiamo su di noi -Team, educazione all’immagine e promozione del territorio, che quest’anno giunge alla sua quarta edizione.

Arruolatevi nel nostro piccolo esercito di registi in erba, partecipate al D-day più pacifico della storia:

una full immersion di sei ore (con pausa pranzo libera) nel meraviglioso mondo del cinema!