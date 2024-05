Silent Book Club Biella in festa per il primo anniversario (foto di repertorio)

Il mese di maggio segna il primo compleanno del Silent Book Club Biella.

“Dodici mesi ricchi di soddisfazioni, conoscenze e continua crescita per un progetto che sta riscuotendo grande successo – spiegano gli organizzatori - Per festeggiare i primi dodici mesi di vita il Silent Book Club Biella torna dove tutto è iniziato al Bicer di Vigliano Biellese, dove coniugare lettura e tranquillità con un bicchiere di vino. Appuntamento per venerdì 17 maggio, a partire dalle ore 20.30”.

"Siamo contenti di festeggiare questo importante anniversario dove tutto è iniziato - commenta Giulia Castagnetti - In questi primi dodici mesi il progetto è cresciuto in termini di partecipazioni e interesse generale grazie a uno zoccolo duro che partecipa ad ogni incontro ma anche a chi si affaccia alla nostra realtà di volta in volta. Per noi questo non è un punto di arrivo ma una base di partenza molto importante per ripartire con ancora più entusiasmo per affrontare al meglio le sfide che ci attenderanno nei prossimi mesi".