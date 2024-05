A Tavigliano va in scena il Concerto di Primavera

A Tavigliano si attende con vibrante trepidazione il Concerto di Primavera, tenuto dal Coro Le Voci del Sabato Sera, diretto dal Maestro Alessandro Lamantia, e dall'Orchestra Ex Novo, con il Coro, diretti dal Maestro Chiara Pavan.

L'evento, in programma alle 15.30 di domenica 19 maggio, avrà luogo al campo sportivo del paese. Durante l'esibizione verranno raccolte offerte per il restauro della Cappella dell'area sportiva del paese. In caso di maltempo, il concerto si terrà nella chiesa parrocchiale.