“La leggenda del Bric Burcina”: la presentazione del libro di Davide Parisato.

Si terrà domenica 19 maggio alle ore 16:30 presso Cascina Emilia, a Pollone, nella Riserva naturale Parco Burcina “F. Piacenza”, la presentazione del libro “La leggenda del Bric Burcina”.

Si tratta di un racconto immaginario ambientato nel Parco Burcina dall'alto contenuto pedagogico. Un libro che si preannuncia utile ad educatori ed insegnanti per lavorare sui temi ambientali in modo differente.

Nel pomeriggio a Cascina Emilia l'autore, Davide Parisato, attraverso un dialogo con Mauro Ferrari, direttore editoriale di Puntoacapo Editrice, racconterà la storia di Felice, protagonista del libro, che in un percorso alla scoperta del Parco racconta il delicato equilibrio del bosco e della natura.

Erika Vallera, commenta: “Quando l'autore mi ha parlato del Suo libro mi ha colpita la genuina passione che nutre per il Parco Burcina. Il suo è un racconto interessante che sa far conoscere le bellezze del Parco con uno sguardo insolito e curioso. Sono certa che attraverso il suo racconto saprà far innamorare molte persone del nostro Parco. Sono contenta di poter ospitare a Cascina Emilia questa presentazione che unisce promozione del territorio ed educazione ambientale.”

“Conosco il Parco Burcina da molti anni – spiega Davide Parisato - e un giorno d'autunno, portando mia figlia, ancora bambina, l'ho guardato con i suoi occhi. Sembrava che il racconto mi venisse dettato dalle piante. Forse è così che Felice Piacenza, da botanico non professionista, ha ricevuto l'ispirazione per creare l'armonia nel parco secondo Natura, visitandolo come lo conosciamo oggi, quasi 200 anni fa.”

Autore: Davide Parisato (1975) abita sulle colline vicino ad Alessandria. Appassionato di montagna e delle etnie del mondo arcaico che vivono in armonia e spiritualità con la Natura, come i nativi americani o il popolo tibetano. La leggenda del Bric Burcina è il suo primo racconto.