Educazione finanziaria: in Piemonte i webinar gratuiti.

Proseguono gli appuntamenti in modalità webinar di Poste Italiane per i cittadini del Piemonte. Anche a maggio, sono previste numerose occasioni di incontro dei cittadini su argomenti fondamentali per una corretta pianificazione finanziaria.

Si parte oggi 7 maggio, con le tematiche “Il Welfare, il diritto al benessere” e “I conti di casa” e il 9 maggio, con la tematica “La gestione del credito”.

Per ciascuna giornata sono previsti due differenti momenti, alle 10.00 e alle 16.30, durante i quali i relatori condivideranno con i partecipanti utili suggerimenti per comprendere quali sono i soggetti pubblici e privati che possono contribuire, attraverso il welfare, al benessere finanziario personale e collettivo, su come gestire al meglio il bilancio familiare e su come realizzare i propri progetti di vita attraverso un uso consapevole del risparmio e delle soluzioni di finanziamento.

Gli incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di divulgare e diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale per compiere scelte consapevoli e adatte agli obiettivi personali e familiari. I webinar saranno disponibili per tutti i cittadini, anche con sottotitoli e interprete LIS.

Per partecipare gratuitamente basta collegarsi su https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi alla pagina web di Educazione Finanziaria, nella sezione sostenibilità del sito istituzionale www.posteitaliane.it, scegliere la tematica di interesse e registrarsi. All’interno del sito sono disponibili, inoltre, molteplici contenuti multimediali fruibili da tutti, come ad esempio, il “Glossario di Educazione Finanziaria, Assicurativa e Previdenziale” che, con oltre 530 vocaboli fornisce un utile supporto per agevolare la fruizione dei contenuti presenti nelle varie sezioni del sito.