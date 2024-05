Biella, “Arte e Natura in festival”: gli incontri di Selvatica.

Mercoledì 8 maggio, alle 21, presso Palazzo Gromo Losa, si terrà “Il gatto selvatico, presenza elusiva e silenziosa, e gli altri selvatici dei boschi”, un viaggio alla scoperta della biodiversità dei selvatici nei boschi nell’appennino ligure piemontese con il fotografo documentarista Paolo Rossi.

La serata si apre con la presentazione del libro fotografico “Il gatto dei boschi”, curato dal fotografo in collaborazione con l’amico Nicola Rebora. Il volume raccoglie immagini che raffigurano l’elusivo felino ed altri selvatici ritratti esclusivamente all’interno del bosco.

A seguire verranno proiettati alcuni dei suoi cortometraggi.

L’incontro è organizzato dal C.A.I sezione di Biella.

Giovedì 9 maggio alle 21, presso Palazzo Ferrero, il geografo Giacomo Pettenati terrà l’incontro dal titolo “Alla ricerca della città più che umana: spunti geografici sulle nature urbane”. L’intervento, a cura di A.Ge.I. (Associazione dei Geografi Italiani) vuole proporre una prospettiva nuova sulla città, come spazio multispecie, offrendo alcuni spunti utili per esplorarla.

La città rappresenta l’habitat umano per definizione. Eppure, le migliaia di persone che vivono nei contesti urbani entrano continuamente in relazione con esseri viventi di altre specie, animali e vegetali, con i quali condividono l’ambiente di vita, non sempre in maniera pacifica. La geografia sta dedicando sempre più attenzione alla dimensione conflittuale o cooperativa del rapporto tra abitanti umani e non umani della città. In questo intervento si propone una prospettiva nuova sulla città, come spazio multispecie, offrendo alcuni spunti utili per esplorarla.

Il prossimo appuntamento in programma sarà giovedì 16 maggio alle 21, presso Palazzo Gromo Losa: Francesco Tomasinelli, curatore della mostra “Piante guerriere. Viaggio tra i vegetali che credono di essere animali”, guiderà il pubblico alla scoperta delle piante protagoniste dell’esposizione scientifica ospitata a Palazzo Gromo Losa. Piante che fanno tutto quello che non ci si aspetterebbe da un vegetale!

A seguire apertura straordinaria della mostra.

Paolo Rossi si è diplomato in Agraria con la tesi Il ritorno del lupo nell’Appennino Ligure (2003) e dal 2010 diventa fotografo documentarista di fauna selvatica. Dal 2014 le sue foto entrano a far parte di diverse pubblicazioni.

Nel 2017 la BBC si è interessata al dietro le quinte del suo lavoro di fotografo di lupi e lo ha intervistato sul canale Outlook World Service. Insieme all’amico e collega Nicola Rebora ha realizzato cinque libri fotografici e diversi cortometraggi.

Giacomo Pettenati è ricercatore di geografia economica e politica presso il Dipartimento di Economia e Studi per l’Impresa dell’Università del Piemonte Orientale. Tra i suoi principali temi di ricerca ci sono le geografie più che umane, il paesaggio, le geografie rurali e montane e i processi di cartografia partecipativa. È socio dell’Associazione dei Geografi Italiani (A.Ge.I.).

Selvatica - Arte Natura in Festival è un evento biennale interamente dedicato alla natura e all’ambiente che riunisce artisti, fotografi, creativi e ricercatori in un insieme di proposte che coniugano mostre di pittura, fotografia, scultura, laboratori didattici ed eventi collaterali con un unico fine: la salvaguardia e la tutela dell’ambiente.

Il Festival è in programma dal 20 aprile al 21 luglio 2024 al Polo Culturale di Biella Piazzo, nelle sedi di Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero, ed è progettato da Palazzo Gromo Losa Srl, ideato da E20Progetti e da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.