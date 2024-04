G7, Pichetto: “Professor Guzzetta guiderà gruppo di alto livello per ridisegnare ambito legislativo italiano su nucleare”

“Parallelamente e in affiancamento alla Piattaforma Nazionale per un Nucleare Sostenibile ho dato mandato al professor Giovanni Guzzetta, giurista di chiara fama, di costituire un gruppo di alto livello per ridisegnare l’ambito legislativo, normativo e di governance del sistema regolatorio italiano, per accogliere un eventuale programma di ripresa della produzione nucleare in Italia. Tale gruppo fornirà le analisi e le proposte legislative per definire un quadro delle azioni da intraprendere che tenga in considerazione lo sviluppo delle tecnologie nucleari innovative a livello globale, le indicazioni delle agenzie internazionali preposte e la definizione di un quadro normativo specifico per l’energia da fusione”.

Lo ha annunciato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo all’evento “La cooperazione degli stakeholders per uno sviluppo accelerato e sostenibile del nucleare” e organizzato dall’Associazione Italiana Nucleare nell’ambito della Planet Week per il G7 Ambiente, Clima ed Energia in corso a Torino.