Biellese e grandi eventi, Raffella Afferni, presidente di ATL Terre Alto Piemonte: "Programmazione e dialogo aspetto essenziale"

Nella settimana dopo che Biella è stata protagonista della seconda tappa del Giro d'Italia, è l'ennesima prova che i grandi eventi sono strumenti di marketing territoriale. E noi, newsbiella.it, ci siamo posti alcune domande alle quali abbiamo chiesto di rispondere a persone rappresentative del territorio. Queste le loro risposte.

Per la D.ssa Raffella Afferni, presidente di ATL Terre Alto Piemonte i grandi eventi sono un'ottima occasione di trasformare un territorio.

1) I grandi eventi possono aiutare a trasformare un territorio?

I grandi eventi sono un’ottima occasione in termini di promozione per l’intero territorio grazie alla loro risonanza e al conseguente ritorno di immagine; valorizzando le attrattive esistenti o creandone di complementari, contribuiscono a rendere più competitiva l’offerta turistica del territorio.

2) Qual è, secondo lei, l'impatto economico di un grande evento su di un territorio?

L'impatto economico diretto legato alla spesa dei partecipanti nel momento della permanenza sul territorio in occasione dell'evento, l'impatto indiretto connesso all'attivazione di ulteriori flussi turistici, se l'esperienza è positiva e i partecipanti sono stimolati a ritornare o a coinvolgere altri visitatori tramite il passaparola. C'è inoltre l'aspetto connesso all'organizzazione dell'evento, con il coinvolgimento dei fornitori locali; in questo senso la sfida è saper dimostrare preparazione e professionalità.

3) Una cabina di regia aiuterebbe ad aumentare l'impatto positivo?

Considerato l'elevato numero di aspetti da valutare e gestire in queste occasioni, la programmazione e il dialogo tra i vari attori coinvolti è un aspetto essenziale per la buona riuscita dell'evento e per massimizzarne l'impatto positivo sul territorio.

4) E i media, che ruolo hanno?

I media rivestono un ruolo fondamentale nel diffondere un'immagine positiva ed attraente del territorio, supportandolo così nell'affermarsi come destinazione turistica appetibile.