Tennis tavolo: Si chiude in bellezza il Grand Prix per i giovani di Autogarbaccio/MB Line

Chiusura con il botto per il settore giovanile dello Splendor Tennis tavolo che a Isola D Asti si conferma ai vertici regionali issandosi al quarto posto a pari merito con Aosta, nella classifica generale per società.

Nell' ultima prova in programma spicca la finale conquistata da Erick Marangone nell' under 17, sconfitto in finale dal forte Mussa del Vigliano.

Erick Marangone centra i quarti nell' under 15, quarti conquistati anche da Tommaso Zoppello nell' under 17 e 19.

Riccardo Motta centra gli ottavi nell' under 15 e 17, mentre Francesco Bidese va agli ottavi nell' under 19.

Premiati infine nella generale Erick Marangone under 15/17, Riccardo Motta Under 15, Tommaso Zoppello under 19, Leonardo Ingribelli under nove e Martina Picco under 19.